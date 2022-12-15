Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

DHA

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret


Selim KAYAYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)BAHÇELİEVLER Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, bin 200 gündür Diyarbakır´da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Bahadır, "Benim de evladım var. Hiçbir anne, baba, dede, kim olursa olsun, kardeşinin ve çocuğunun terör örgütüne gitmesini istemez" dedi. Diyarbakır'a gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve beraberindeki heyet, HDP binası önünde bin 200 gündür evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Dr. Bahadır, burada ailelerle tek tek görüşerek çocuklarının kaçırılma hikayelerini dinledi. Ailelere desteklerini ileten Bahadır, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kendisinin de evladı olduğunu belirterek, "Hiçbir anne, baba, dede, kim olursa olsun kardeşinin veya çocuğunun terör örgütüne gitmesini istemez. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde 85 milyon insanı eşit görüyoruz. Benim bir tarafım Bitlis mesela, dedem Bitlisli. İstanbul´da doğdum büyüdüm ama Bitlis´e de gidip geliyoruz. Buradaki olay, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Sünni, Alevi, şu partili, bu partili değil. Yani bir insanlık dramı. Hitler´in yaptığı soykırıma nasıl karşıysak burada da çocukların dağa kaçırılması, terör örgütüne gitmesi de bir soykırımdır. Bunun adını `Kürtleri koruyorum´ diyerek yapmak da hataların en büyüğüdür. Böyle bir şey olmaz" diye konuştu. `TÜRKİYE CUMHURİYETİ HİÇBİR VATANDAŞINI AYIRMIYOR´ Türkiye Cumhuriyeti´nin hiçbir vatandaşını ayırmadığını aktaran Bahadır, şu ifadeleri kullandı:"Meclis´teki milletvekillerine bakın, hiçbirinin kökenlerine hiç bakılmamış. Gayrimüslim vekilimiz vardı, AK Partili. Türkiye´de böyle bir ayırım yok. Osmanlı´da böyle bir ayrım yok. Kütahyalı bir kardeşimiz Bitlis´te üniversitede okurken kaçırılıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Siz gerçekten düşüncenizde haklıysanız, siyasi parti kurarsınız, siyasi partiyle propaganda yaparsınız, kazanırsınız iktidar olursunuz ama sizin beyninizin arkasında Türkiye Cumhuriyeti´ni parçalamak, bölmek, bu Güneydoğumuzu ayırmak varsa o zaman Türkiye Cumhuriyeti buna müsaade etmez. Hiç kimse müsaade etmez. 85 milyon bir olur. Şehit verebiliriz ama o şehit karşılığında kat ve kat fazlasını alırız. Yeter ki Türkiye'nin birlik ve beraberliği bozulmasın. Varsa eski yanlışlıkları düzeltiyoruz. Şu an Cumhurbaşkanımız düzeltiyor bunu. Burada geri kalmışlık varsa düzeltiyor. Devlet de yanlış yapmışsa Cumhurbaşkanımız özür diledi. Devlet yüzleşti. Yanlışlarla yüzleşti. Burada artık 85 milyonun bir olması lazım. Şu ana kadar 39 kişi geldi, Hiçbirisine bir şey oldu mu, vuruldu mu, dövüldü mü? Olmadı ve olmayacak. Çünkü biz 85 milyon insanı aynı görüyoruz, seviyoruz ve ayırmıyoruz." (DHA)    DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYAYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)-
2022-12-15 16:29:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA ADLİYE ÖNÜNDE TESTERELİ, GOLF SOPALI, TAŞLI KAVGA 4 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA ADLİYE ÖNÜNDE ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DA IŞIKLARDA DURAN OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DA IŞIKLARDA DURAN ...
Diyarbakır´da adliye önünde testereli, golf sopalı, taşlı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da adliye önünde testereli, golf sopalı, ...
Silvan'da ilçe otogarı yapılıyor
YEREL HABERLER Silvan'da ilçe otogarı yapılıyor
Diyarbakır'da genel sekreter Çiftçi'den "Alo 153 Çağrı Merkezi"ne ziyaret
YEREL HABERLER Diyarbakır'da genel sekreter Çiftçi'den "Alo 153 ...
Diyarbakır´da ışıklarda duran otomobile ateş açıldı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Diyarbakır´da ışıklarda duran otomobile ateş açıldı: ...
Diyarbakır'da özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da özel gereksinimli bireylere yönelik ...
Cennet´in öldüğü kazada TIR şoförü: Direksiyonu kırdım ama kurtaramadım
YEREL HABERLER Cennet´in öldüğü kazada TIR şoförü: Direksiyonu ...
Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile ...
Diyarbakır'da 100'ü aşkın güvercin podyuma hazırlanıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 100'ü aşkın güvercin podyuma ...
(Görüntülü)HENDEK OLAYLARINDA HASAR GÖREN 447 YILLIK ŞEHZADELER KONAĞI?NIN RESTORASYONU TAMAMLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)HENDEK OLAYLARINDA HASAR GÖREN 447 YILLIK ...
Hendek olaylarında hasar gören 447 yıllık Şehzadeler Konağı´nın restorasyonu tamamlandı
YEREL HABERLER Hendek olaylarında hasar gören 447 yıllık Şehzadeler ...
Liseli Bahar ve Ronya'ya otomobil çarptı; ayaklarında kırıklar var 
YEREL HABERLER Liseli Bahar ve Ronya'ya otomobil çarptı; ayaklarında ...
Diyarbakır'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI ...
Diyarbakır'da otobüsün çarptığı bisikletli yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otobüsün çarptığı bisikletli yaralandı
(Görüntülü) DİYARBAKIR - KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN İNEĞİ AFAD KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN ...
Kayalıklarda mahsur kalan ineği AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan ineği AFAD kurtardı
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA ADLİYE ÖNÜNDE TAŞLI, SOPALI, DÖNER BIÇAKLI KAVGA 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA ADLİYE ÖNÜNDE TAŞLI, ...
TIR ile çarpışan ambulanstaki Cennet öldü, 6 kişi yaralı / Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER TIR ile çarpışan ambulanstaki Cennet öldü, 6 kişi ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 342 OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE ...
Diyarbakır'da otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı ...
Diyarbakır´da adliye önünde taşlı, sopalı, döner bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da adliye önünde taşlı, sopalı, döner ...
TIR ile çarpışan ambulanstaki Cennet öldü, 6 kişi yaralı
YEREL HABERLER TIR ile çarpışan ambulanstaki Cennet öldü, 6 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.