Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 343'e çıktı

Selim KAYAYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemi, 1200´üncü güne girdi. Erzurum´un Tekman ilçesinde 7 yıl önce 18 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Fatma için gelen Cihat Özbey ile birlikte eyleme katılan aile sayısı 343´e çıktı.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1200 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 2015´te 18 yaşındayken Erzurum´un Tekman ilçesinde kaçırılan kızı Fatma için gelen Cihat Özbey ile 343´e yükseldi.
Kızının HDP´liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Cihat Özbey, "Kızım Fatma için buraya geldim. Kızımın gelmesini istiyorum. PKK terör örgütü tarafından küçük yaşta dağa kaçırıldı. Onun gelmesini bekliyorum. Gelmeden buradan ayrılmıyorum. 7 yıldır haber alamıyorum. Kızım gelsin. Kim götürdü, nasıl götürdü bilgimiz yok. Onu kandırıp götürmüşler" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Yakup ALTAY
2022-12-15 16:35:00
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