Diyarbakır- Mardin karayolunda çevik kuvvet servis aracına bombalı saldırı (1)

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRMardin karayolu üzerinde seyir halinde olan çevik kuvvet servis midibüsünün geçişi sırasında, yol kenarına daha önceden park edilen bomba düzenekli araç patlatıldı. Saldırı sırasında devrilen midibüste polis memurlarının yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Bu sabah saat 05.00 sıralarında DiyarbakırMardin Karayolu üzerinde çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı. Saldırısı sırasında devrilen midibüste bazı polis memurları yaralandı. Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralı sayısında herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)-

2022-12-16 07:12:59



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