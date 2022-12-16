Diyarbakır- Mardin kara yolunda çevik kuvvet servis aracına bombalı saldırı (4)

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'9 ARKADAŞIMIZDAN 7'Sİ TABURCU, ŞÜPHELİ VE ONU GÖTÜREN TAKSİCİ GÖZALTINDA'

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, çevik kuvvet midibüsüne bombalı araçla yapılan saldırının ardından hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı. Vali Su, daha sonra beraberinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alıp, inceleme sonrası açıklamada bulunan Vali Su, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Sabah saat 5´i 10 geçe çevik kuvvet otobüsümüz göreve giderken park edilmiş bir araç patlatılarak terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Allah´a şükürler olsun arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7´si taburcu olmuştur. 2 arkadaşımız da şu an kontrol altındalar herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Birkaç saate kadar onlar da taburcu olur. 2 şüpheliyi gözaltına aldık. Bir araç kiralanmak suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan şahsı -buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz- ve onu olay sonrası onu götüren taksiyi süren şahsı gözaltına aldık. Lice ilçesinde gözaltına alınmışlardır. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Şüphelilerin terörle bağlantılı olduğu yönünde bilgiler var. Çalışmalarımız devam ediyor. 1 arkadaşımız sivil, 8´i polis. İlimizde huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.(DHA)

Burak EMEK-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2022-12-16 08:37:07



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