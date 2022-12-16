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Diyarbakır- Mardin kara yolunda çevik kuvvet servis aracına bombalı saldırı (5)

DHA

Diyarbakır- Mardin kara yolunda çevik kuvvet servis aracına bombalı saldırı (5)


GÖZALTI SAYISI 5´E ÇIKTI
DiyarbakırMardin kara yolunda, çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı, 5´e yükseldi. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır
2022-12-16 09:48:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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