Diyarbakır- Mardin kara yolunda çevik kuvvet servis aracına bombalı saldırı (5)

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GÖZALTI SAYISI 5´E ÇIKTI

DiyarbakırMardin kara yolunda, çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı, 5´e yükseldi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır

2022-12-16 09:48:29



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