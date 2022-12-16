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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır-Mardin kara yolunda çevik kuvvet servis aracına bombalı saldırı (6)

DHA

Diyarbakır-Mardin kara yolunda çevik kuvvet servis aracına bombalı saldırı (6)


'TRAFO PATLADI SANDIK'
DiyarbakırMardin kara yolunda, çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, 8 polis memuru ve 1 sivilin yaralandığı saldırıyla ilgili görgü tanıkları olay anını anlattı. Patlamanın olduğu bölgeye yakın kıraathanede oturduğu sırada sesi duyduğunu söyleyen Şeyhmus Erdoğan, "Patlama sesinin ardından elektrik kesildi. Etrafımıza baktık bir şey yok. Herkes buraya koştu, biz de geldik. Geldiğimizde araba yanıyordu. Ondan sonra camları falan gitmişti. Biz de dedik onlara yardım edelim. Onları çıkaralım. 'Ekipler gelecek' dediler. 5 dakika geçtikten sonra ekipler geldi. Biz de olay yerinden uzaklaştık" diye konuştu.
Rıdvan Erdoğan ise çay içtiklerini ve patlamayı duyduklarını belirterek, "Patlama sesini herkes trafo sandı. Koştuk dışarıya bakalım ne olmuş diye. Biz baktık araba patlamış. Memurlar yaralanmıştı" dedi.
PATLAMA ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Canlı Hayvan Borsası girişinde güvenliği sağlamak için görevli olan çevik kuvvet ekibinin geçişi, yaşanan patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri ve sonrasında patlatılan araçtaki yangının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde hayvan borsası yoluna dönüş yapmak için sol sinyalini yakan midibisün görüntüden çıktıktan sonra parlama meydana geldiği, arkasından gelen sivil araçların da dörtlü sinyallerini yakarak durdukları görülüyor. Cep telefonu kamerası görüntülerinde de patlatılan araçta meydana gelen yangın görülüyor. Çevik kuvvet midibüsünde basınçtan etkilenen görevlilerin ikinci olay ihtimaline karşı, araçta olay yerine sevk edilen ekipleri beklediği, güvenlik sağlandıktan sonra kontrol amaçlı hastaneye götürüldükleri belirtildi. Servis midibüsü ve patlatılan aracın enkazı, olay yeri incelemesinin ardından çekiciyle kaldırılıp emniyete götürüldü. Yol temizleme çalışmalarının ardından, ulaşım yeniden normale döndü. (DHA)
Burak EMEK-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK Yakup ALTAY
2022-12-16 11:16:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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