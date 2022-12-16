Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 1 ölü 

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Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Mümtaz Kızıltepe (50), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Sur ilçesine bağlı Cami Nebi Mahallesi İskenderpaşa Sokağı'nda meydana geldi. Yolda karşılaşan husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Mümtaz Kızıltepe, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kızıltepe, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kızıltepe'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaydan sonra kaçan şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2022-12-16 15:53:26



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