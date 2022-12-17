Diyarbakır´da uçuşlara 'sis' engeli

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da geceden beri etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı düşerken, uçak seferleri yapılamıyor.

Kentte gece başlayıp, sabah saatlerinde de etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı düşerken, yollardaki sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Diyarbakır Havalimanı´nda uçaklar, iniş ve kalkış yapamazken, sisin dağılmasının ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-12-17 09:56:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.