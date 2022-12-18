Demir korkuluklara iple asılı halde ölü bulundu

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da bir kişi demir korkulukta iple asılı halde ölü olarak bulundu. Olayın, intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Olay, sabah sıralarında Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bir yapıya ait alanın demir korkuluğuna iple asılı kişi ölü olarak bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ismi öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ölen kişi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, ölen kişinin üzerinde kimlik çıkmadığı öğrenildi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-12-18 12:40:30



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