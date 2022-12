Tarihi On Gözlü Köprü'den 10 bin güvercin gökyüzüne salındı

Yakup ALTAY/DİYARBAKIR (DHA)-DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki On Gözlü Köprü'ye getirilen 10 bin güvercin, yeni yıl dilekleri eşliğinde gökyüzüne bırakıldı.

Tarihi Sur ilçesinde toplanan 500 besleyici, 21 cinsten on bin güvercini On Gözlü Köprü üzerine getirdi. Güvercin sahipleri, burada hayvanseverlerle buluştu. Daha sonra güvercinler, yeni yıl dilekleri eşliğinde köprüden gökyüzüne bırakıldı. 20 yıldır güvercin beslediğini belirten İdris Ayna, "Yeni yıla huzur ve barış içinde girmek için kuşlarımızı getirdik. 10 bin güvercini uçuracağız" dedi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Yakup ALTAY

2022-12-18 17:38:36



