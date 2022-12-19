Diyarbakır'da uçak seferlerine 'sis' engeli

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Serhat ÖZDEMİR-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da gece saatlerinden beri etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sis, sabaha doğru artarak sürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Diyarbakır Havalimanı'nda da sis nedeniyle uçak seferleri yapılamadı. Dün saat 22.30'dan itibaren sefer gerçekleşmediği, sisin dağılması sonrası seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2022-12-19 09:59:36



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