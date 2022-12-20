Diyarbakır´da çevik kuvvet midibüsüne bombalı araçlı saldırıda 9 şüpheli adliyede



Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, 8 polis memuru ve 1 sivilin hafif yaralandığı saldırıyla ilgili aralarında baş şüpheli F.A.´nın da (24) bulunduğu 17 şüpheliden 9´u adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Diyarbakır-Mardin kara yolunda 16 Aralık günü sabah sıralarında canlı hayvan borsasında görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçtiği sırada bombalı araçla yapılan saldırıda 8 polis memuru ve 1 sivil hafif yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, saldırının kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi. Yapılan operasyonla aracı olay yerine park eden F.A. (24) ile onu taksiyle götüren kişi Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ardından 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiyle birlikte şüpheli sayısı 17´ye çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı gerçekleştiren F.A.´nın sorgusunda aracı olay yerine getirip, bombayı bıraktığını kabul ettiğini ve şüphelinin kardeşinin 2004 yılında terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini söyledi.

8 KİŞİ SERBEST KALDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sorguların ardından şüphelilerden 8´i serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise yoğun güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2022-12-20 11:37:33



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