Diyarbakır´da çevik kuvvet midibüsüne bombalı araçlı saldırıda 4 tutuklama (2)

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2´Sİ ADLİ KONTROLLE 4 KİŞİ SERBEST

Diyarbakır'da, çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, 8 polis memuru ve 1 sivilin hafif yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, aralarında baş şüpheli Ferhat Aksoy'un (24) da olduğu kişilerden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden 2´si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü ise serbest bırakıldı. 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı sürüyor. Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-12-20 13:26:00



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