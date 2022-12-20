Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 345'e çıktı



Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemi, 1205'inci güne girdi. Bitlis ve Erzurum'dan 2 ailenin de katılımıyla sayı 345'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1205 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. 2014'te 18 yaşındayken Bitlis'ten kaçırılan Hasan için gelen Maşallah-Hacire Akyol çifti ve Erzurum'da 2015'te 16 yaşındayken kaçırılan yüzde 70 görme engelli Mehmet için gelen Yahya-Güner Toprak çiftiyle, aile sayısı 345'e yükseldi.

'OĞLUMU HDP'DEN İSTİYORUM'

Yahya Toprak, "Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum getirilene kadar ben buradayım. Benim oğlum yüzde 70 raporludur. Devletin kapısı açıktır. Gel teslim ol, her zaman senin arkandayız. Ben ölene kadar seni terk etmeyeceğim. Senin annen de burada. Benim halimi de görüyorsun" dedi.

Bitlis'ten kaçırılan Hasan için gelen ailesi Maşallah-Hacire Akyol ise açıklama yapmadan eyleme katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2022-12-20 15:04:06



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