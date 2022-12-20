Hayvanları yalnız döndü, çoban arazide ölü bulundu

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde çobanlık yapan Muharrem Bilir (70), koyunları eve yalnız dönünce yakınları tarafından arazide ölü bulundu.

Olay, dün akşam Bismil'e bağlı kırsal Akpınar Mahallesi´nde meydana geldi. Çobanlık yapan Muharrem Bilir, erken saatlerde hayvanlarını alarak kırsala gitti. Hayvanların geç olmasına rağmen Bilir olmadan döndüğünü gören yakınları ise aramaya çıktı. Koyunlarını her zaman otlattığı noktayı kontrol eden yakınları, Bilir´i arazide hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Bilir´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Muharrem Bilir´in cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-12-20 15:12:54



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