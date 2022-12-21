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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslek lisesinde öğrenciler, 2 yılda 3 milyon TL gelir sağladı

DHA

Meslek lisesinde öğrenciler, 2 yılda 3 milyon TL gelir sağladı


Gıyasettin TETİKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Muhammet Yurtoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde eğitim gören öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de okul atölyesinde yaptıkları masa, dolap, kitaplık ve ahşap oyun blokları gibi mobilyaları, bakanlığın belirlediği illere göndererek harçlıklarını çıkarıp, ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Yücesoy, okulun 2 yılda 3 milyon TL´yi aşan gelir elde ettiğini söyledi.
Kayapınar ilçesindeki Muhammet Yurtoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya bölümünde eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle okul atölyesinde sıra, masa, dolap, kitaplık ve ahşap oyun blokları gibi farklı kategorilerde mobilya üretimi yapıyor. Üretilen mobilyaların Milli Eğitim Bakanlığı´nın belirlediği kentlerdeki kurumlara gönderildiği okulda, öğrenciler hem meslek sahibi oluyor hem de harçlıklarını çıkarıp ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. 2021´de 1 milyon 250 bin TL gelir elde eden okul, bu yıl 2 bin 500 masa ve 800 dolap yaparak ülke ekonomisine 2 milyon 400 bin TL katkı sağladı.
`ÖĞRENCİLERİMİZE VE AİLELERİNE KATKI SAĞLIYOR´
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Yücesoy, 30 dönümlük arazi üzerinde kurulu okuldaki atölyelerde üretilen mobilyalardan elde edilen gelirin öğrenci ve ailelerine maddi olarak katkı da sağladığını ifade ederek, "Meslek liselerinde olabilecek artış, istihdam oranlarına da katkı sunacak. Mobilya, metal, makine, motor, elektrikelektronik, ulaştırma ve lojistik bölümlerimiz mevcut. Bu alanlarda ders veriliyor. Okulumuzda özellikle mobilya alanında ciddi çalışmalar mevcut. 2022´de 2 bin 500 masa tablası, 800 öğretmen ve öğrenci dolabı, buradan TIR´larla bakanlığımızın planladığı illere gönderildi. Bu Diyarbakır için büyük bir çalışmadır. Bu çalışmaları 4 öğretmen ve 55 öğrenciyle gerçekleştirmekteyiz. İlimizdeki yaklaşık 45 köy okulunun kütüphane, öğretmenler odası ve benzeri mobilya ihtiyaçları buradan karşılandı. Okullarımıza kurulan 9 Z kütüphanenin üretimi burada yapıldı. Burası bir döner sermaye aslında. Döner sermayede öğretmen ve öğrencilerimiz bu üretimi yaparken kazanç da sağlıyorlar. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz harçlık elde ediyorlar. Bu da hem ailelere hem de öğrencilerimize katkı sağlıyor. Okulumuz döner sermaye kapsamında 2021´de yaklaşık 1 milyon 250 bin TL ciro yapmış. 2022 yılında bu sayı 2 katına çıkarak 2 Milyon 400 bin TL gibi bir rakama ulaşmıştır. Bu da üretimi her yıl artırarak gittiğimizi gösteriyor. Üretimin artması ülkemiz açısından da büyük bir önem arz etmektedir. Üretim ne kadar artarsa, onların da harçlığı artmaktadır. Öğrencilerimiz de aldıkları harçlıklarından ötürü daha çok çalışarak daha çok kazanç elde etmek için mücadele ediyorlar" diye konuştu.
Okulun Mobilya İç Mekan Alan Tasarım Şefi Abdullah Yardımcı ise öğrencilerin yaptığı işlerden dolayı sahada direkt kalifiyeli eleman olarak çalıştıklarını ifade ederek, "Bölgenin en iyi okulu olmayı hedefliyoruz. Öğrenciler burada kendilerine ve ailelerine maddi imkan sağlıyorlar. Buradan mezun ettiğimiz öğrencilerimizin yarısı şu anda iş sahasında çalışıyor. Buradan mezun olan öğrenciler başka yerlerde grafiker olarak da çalışabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
`BURADA ÖĞRENDİĞİM BİLGİLERİ EVE DE TAŞIYORUM´
Okulda öğrendiği bilgilerle artık evde de kırılan mobilyaları tamir edebildiğini belirten 11´inci sınıf öğrencisi Fatima Dumanlı da şunları söyledi:
"Biz önceden bir dolabın kapağını takmayı bile bilmiyorduk. Öğretmenlerimiz bize gösterdi ve biz de öğrendik. Döner sermayeden hem biz hem de ailemiz maddi olarak faydalanıyoruz. Mezun olduktan sonra eğer üniversiteyi kazanırsam iç mimarlık bölümünü okumak istiyorum. Eğer ki okuyamazsam mobilya atölyesi açma hedefim var. Evde bir şey olduğu zaman yapabiliyorum. Yani burada öğrendiğim bilgileri eve taşıyabiliyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Serhat ÖZDEMİR
2022-12-21 11:06:11

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