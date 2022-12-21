Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 346'ya çıktı

Serhat ÖZDEMİRYakup ALATAY/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemi, 1206'ncı güne girdi. Aile sayısı Erzurum´dan gelen 1 ailenin de katılımıyla 346´ya yükseldi.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1206 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. 2015'te 18 yaşındayken çalışmak için gittiği İstanbul´da kaçırılan oğulları Barış için Erzurum´dan gelen Niyazi ve Zahide Kaplan çiftiyle, aile sayısı 346´ya yükseldi.
`PKK/HDP SENİ KANDIRARAK DAĞA ÇIKARMIŞ´
Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Niyazi Kaplan, "Oğlum gel. PKK/HDP seni kandırarak dağa çıkarmış. Yıllardır senin hasretini çekiyoruz. Gel devlete teslim ol. Devlet bizim babamızdır. Sen gelene kadar biz buradan gitmeyeceğiz. İstanbul´a çalışmaya gitmişti orada kandırıp götürmüşler" dedi.
Anne Zahide Kaplan ise oğluna Kürtçe seslenerek teslim olması için çağrıda bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY
2022-12-21 15:13:15
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