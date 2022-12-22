Kargo şirketinde 93 kilo esrar ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda 93 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo aracılığıyla İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Kayapınar ilçesindeki kargo şirketine yapılan baskında, kargo gönderisi olan derin dondurucu içinde yapılan aramada 93 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler M.K. ve M.Ö. gözaltına alındı. 2 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ö. tutuklandı, M.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-12-22 10:24:35
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