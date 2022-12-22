Diyarbakır´da enerji şirketine ait araç yandı

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Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´da arızanın giderilmesi sırasında trafoda meydana gelen patlamada alevlerin sıçradığı enerji şirketine ait araç, kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Caddedeki trafoda, yaşanan arızanın giderilmesi için gelen ekiplerin çalışması sırasında patlama oldu. Patlama sırasında trafodan sıçrayan kıvılcımlar, enerji şirketine ait park halindeki araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN

2022-12-22 14:43:51



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