Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 347'ye çıktı



Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan aile sayısı, oğlu Ömer Sait için Erzurum'dan gelen Abdullah Yılmaz'ın katılımı ile 347'ye yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1207 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. 2014 yılında kaçırılan oğlu Ömer Sait için Erzurum'dan gelen Abdullah Yılmaz'ın katılımı ile aile sayısı, 347'ye yükseldi. Oğlunun çözüm sürecinde kaçırıldığını belirten Abdullah Yılmaz, "Annesi çok hasta, dönmesini bekliyorum. Kimse sana bir şey yapamaz. Evine dön artık oğlum. Nasıl kandırıldı, bilmiyorum. Okulda çok başarılıydı. 17 yaşında, lise öğrencisiydi. Evine dönsün, sadece bunu istiyorum" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2022-12-22 14:52:08



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