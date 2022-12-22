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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır´da banka şubesine pompalı tüfekli saldırı (2)

DHA

Diyarbakır´da banka şubesine pompalı tüfekli saldırı (2)


SALDIRI KAMERADA
Diyarbakır'da M.A.'nın, müşterisi olduğu banka şubesinin camlarına pompalı tüfekle ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde M.A.'nın, bankanın önünde aracından indiği, pompalı tüfekle bankanın camlarına doğru ateş ettiği yer aldı. (DHA)
Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-12-22 17:33:03

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