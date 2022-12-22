Diyarbakır´da banka şubesine pompalı tüfekli saldırı (2)

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SALDIRI KAMERADA

Diyarbakır'da M.A.'nın, müşterisi olduğu banka şubesinin camlarına pompalı tüfekle ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde M.A.'nın, bankanın önünde aracından indiği, pompalı tüfekle bankanın camlarına doğru ateş ettiği yer aldı. (DHA)

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-12-22 17:33:03



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