Diyarbakır'da 2 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da yalnız yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Sultan Çoban (67), evinde ölü bulundu.

Olay, Altıok Mahallesi 604'üncü Sokak'ta meydana geldi. Tek başına yaşayan Sultan Çoban'a 2 gündür ulaşamayan yakınları polise ihbarda bulundu. Çoban'ın evine sevk edilen polis ekibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Eve giren polis, Sultan Çoban´ı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sultan Çoban'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Diyarbakır Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-12-23 00:06:23



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