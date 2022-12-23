DBP Eş Genel Başkanı Bayındır ile 13 kişi terör soruşturmasında gözaltına alındı

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Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli 9 ilde yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da olduğu 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Harekete geçen ekipler, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binaları ile yöneticilerinin adreslerine baskın yaptı. Diyarbakır merkezli 9 ilde yapılan baskınlarda, aralarında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da bulunduğu 14 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-12-23 10:31:14



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