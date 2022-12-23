DBP Eş Genel Başkanı Bayındır ile 13 kişi terör soruşturmasında gözaltına alındı (2)

ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da aralarında olduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı Diyarbakır merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, parti binalarında yaklaşık 9 saat süren arama sona erdi. Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ve yasaklı kitaplar, delil torbasına konulup incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan şüphelilerin de emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)
Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2022-12-23 15:19:42
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