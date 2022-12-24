Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Eren Abluka Sonbahar-Kış 18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyb Turan operasyonu; Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman illerinde 19 Tabur, 253 Tim, 28 PÖH Timi ile toplam 3650 personelle eş zamanlı olarak başlatıldı. DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2022-12-24 08:23:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.