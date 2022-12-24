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Bakan Soylu en büyük `Eren´ operasyonunun başlatıldığını duyurdu: Bir tek terörist kalmayacak

DHA

Bakan Soylu en büyük `Eren´ operasyonunun başlatıldığını duyurdu: Bir tek terörist kalmayacak


Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman'da `Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu´nun başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, en büyük Eren operasyonunun icra edileceğini belirterek, "Terör örgütünün finansmanın yönelik dikilen yaklaşık 300 milyon kök kenevir burada ele geçirildi. Yani terör örgütünün öncelikle bu bölgedeki finansmanını kuruttuk. Şimdi terör örgütünün bu bölgedeki bütün varlığını kurutacağız" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Diyarbakır´a gelerek Lice ilçesindeki Tapantepe Üs Bölgesi´ni ziyaret etti. Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu´nun başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, Diyarbakır Lice, Bingöl Sağgöze, Muş Şenyayla ve Batman Zori bölgelerinde başlatılan operasyonun en büyük Eren operasyonu olduğunu ve 3 bin 650 personelle bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini söyledi.
`TEMİZLEYE TEMİZLEYE GELİYORUZ´
Operasyonda Batman, Bingöl, Diyarbakır ve Muş il jandarma komutanlıklarına bağlı, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu timleri ve Polis Özel Harekat timlerinden oluşan 19 Tabur ve 253 operasyonel timin görev aldığını ifade eden Bakan Soylu, "Gece sabaha kadar kahraman jandarmamızın, polis özel harekatımızın, korucularımızın ve tüm unsurlarımızın, insansız hava araçlarımızın, Atak helikopterlerimiz dahil olmak üzere bütün kabiliyetlerimizin ve kapasitemizin operasyona başlamasıyla en büyük Eren operasyonunu inşallah icra edeceğiz. Temizleye temizleye geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın terörle mücadele konseptini 15 Temmuz 2016´dan sonra değiştirmesiyle ve talimatları çerçevesinde sürekli operasyon mantığıyla terör örgütünü bulunduğu bölgelerde imha anlayışıyla ve ortaya koyduğumuz büyük bir mücadele gücü ve azmiyle devam ediyoruz. Terör örgütünün daha önce üslendiği bölgelerin birçoğu şu anda tertemiz. En son Cenab-ı Allah nasip etti, Kahraman güvenlik güçlerimizin Eren-17 Sonbahar-Kış Operasyonu´nda yine hedef bölgelerimizden birisi olan Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde uzun zamandan beri takibinde olduğumuz ve özellikle Tuşimiya vadisinde uzun zamandır terör örgütünün orada bulunmasıyla birlikte bizim için bir tehdit oluşturan teröristleri Eren-17 Sonbahar Kış Abluka Operasyonu´nda etkisiz hale getirmiş olduk. Bu sektör de temizlenmeye muhtaç bir sektör" diye konuştu.
`TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÖNCE FİNANSMANINI KURUTTUK´
Son 3 yılda Lice bölgesinde terör örgütünün finansmanına yönelik ekilen 300 milyon kök Hint kenevirinin ele geçirildiği vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Yani terör örgütünün öncelikle bu bölgedeki finansmanını kuruttuk. Şimdi terör örgütünün bu bölgedeki bütün varlığını kurutacağız. Cenab-ı Allah nasip edecek. Böyle bir kararlılığımız var. 3 bin 650 personelle bu harekat başladı. Bu harekatın bitiş tarihi burada bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edecek. Teröristler bittiği zaman bu harekat burada bitecek. Yani Lice ne zaman tertemiz olacak, bu harekat son ermiş olacak. Kışın olması, kar olması bizi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Bu vesileyle burada bu harekatı Diyarbakır Lice merkez olmak üzere Muş Şenyayla, Sağgöze, Bingöl ve yine Batman Sason Zori bölgesi olmak üzere tam 4 vilayette icra edeceğiz. Allah nasip edecek yine bu tepede, Lice de tertemiz diyebileceğiz. Kahramanlarımız çok büyük başarıların atına imza attılar. Yapılamaz denilen bütün adımları gerçekleştirdiler ve birçok alanı terörden temizlediler. Temizleme hedefimiz olan alanlardan bir tanesi de Allah´ın izniyle Cumhuriyet´in birinci asrını kapatıp, Türkiye´nin yeni yüzyılına girerken Türkiye´nin dağlarında bir tek terörist kalmayacak anlayışını hep beraber gerçekleştireceğiz. Şehitlik hepimiz için arzu edilen, istenilen ve ulaşılması bizim için en kıymetli mertebedir. Burada bu mücadelede gazi olmak da her birimiz için, bu mücadeleyi yapan bütün kahramanlarımız için de manevi anlamda en önemli mertebelerden bir tanesidir. Hiçbirimizin korkusu yok. Allah´a şükür, cesaretimiz en üst noktada. Arkadaşlarımızın kabiliyetleri ve kapasiteleri en üst noktada. Şükürler olsun savunma sanayisinde geldiğimiz nokta bütün dünyaya parmak ısırtıyor. Kurduğumuz teknoloji, burada operasyonu kabiliyetlerimizle icra ettiğimiz alan, bundan 102030 yıl önce hayal edilemeyecek bir noktada. Huzur ve güvenin devam edebilmesi, birliğimizin ve beraberliğimizin daim olabilmesi, kardeşliğimizin sadece kendi topraklarımıza değil, etrafımızdaki coğrafyaya umut ve sevgi aşılaması elbette ki bu operasyonlarımızın en önemli çıktılarından birisi olacaktır ve şu ana kadar yaptığımız en büyük operasyon olan bu Eren Operasyonu´nda inşallah bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Jandarma Genel Komutanımız başta olmak üzere, bakan yardımcımıza, Muş, Bingöl, Diyarbakır ve Batman valilerimize, şu anda sektörlerinde operasyon içerisinde il jandarma komutanlarımıza ve il emniyet müdürlerimize ve buradaki bu Eren-18 Abluka Sonbahar Kış Operasyonu´nu icra edecek bütün kahramanlarımıza milletimizin duaların kendi yanlarında olduğunu bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. Dualarımız kahramanlarımızla beraber. İnşallah Allah nasip edecek Lice tertemiz, bu bölge tertemiz de diyebileceğiz. Bizim evlatlarımız her şeyi başardılar. Bunu da başaracaklar. İnancımız tam. Milletimize sözümüz, hep birlikte namus sözü olarak devam etmektedir. Allah yardımcımız olsun."
`LİCE´DE 21-24 ARASI TERÖRİST VAR´
Bakan Soylu Lice kırsalında 21 ile 24 arası terörist olduğunu bildiklerini kaydederek, "Bazen farklı bölgelere de geçiş olabiliyor. Onun için 2124 arası terörist olduğunu biliyoruz, değerlendiriyoruz. Hedefimiz bunları bu alandan temizlemektir. Gabar Dağı´nda 6 terörist var. Orada biraz işimiz var ama orada petrol çıkan bölge, güvenli bir bölge. O bölgenin güvenli hale getirilmesinde de kahramanlarımız büyük fedakarlıklar gösterdiler. Şehitlerimiz oldu, hem de çok şehidimiz oldu. Bir şehidimizin, Esma Çevik´imizin ismi de orada şu anda petrol çıkan bölgeye verildi. Bu dağların her birinin bir hikayesi var. Her bir kahramanımızın da bu dağda bir hikayesi var. Gelecek nesillerimize büyük bir kahramanlık bırakıyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yürütülen soruşturma ile ilgili soru üzerine de Bakan Soylu, "Buranın konusu dağlardaki teröristler, şehirlerdeki meselenin konusu farklı" diye konuştu.
Bakan Soylu´ya Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bingöl İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, Bingöl İl Emniyet Müdürü Alican Bolat, Muş İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Batman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da eşlik etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY
2022-12-24 10:27:39

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