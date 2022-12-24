Öğretmene, öğrencisinin ailesinden taşlı saldırı

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde sınıf öğretmeni Mehmet Gümüş (28), okula çağırdığı öğrencisinin ailesinin taşlı saldırısına uğradı. Öğretmen arkadaşlarının kurtardığı, başına dikiş atılan Gümüş, aileden şikayetçi olurken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Çınar ilçesindeki Yaprakbaşı İlkokulu´nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Gümüş, arkadaşlarının eşyalarını izinsiz alıp bunu alışkanlık edinen, akranlarına şiddet uygulayan, okulda sorumsuz davranışlarda bulunan öğrencisi C.T.´yi uyarıp, ailesine bilgi verdi. Ancak öğrencisinin davranışlarında herhangi bir olumlu gelişme yaşanmayınca Gümüş, ailesini okula davet etti. Öğrencinin annesi D.T., diğer çocukları Y.T., (20) ve E.T. (24) okula gelip, müdür odasında öğretmen Mehmet Gümüş ile görüşerek çay içti. Bir süre sonra `İşimiz var´ diyerek dışarı çıkan aile bireyleri, geri dönüp kapıyı kapatarak ellerindeki taşlarla öğretmen Gümüş´e saldırdı. Başından yaralanan Mehmet Gümüş´ü öğretmen arkadaşları kurtararak odadan çıkardı. Gümüş´ün yaralı halde odadan çıkışı okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Okul yönetiminin çağırdığı sağlık ekibi, öğretmen Gümüş´ün başına dikiş attı. Mehmet Gümüş, Aşağıkonak Köyü Karakolu´na giderek aileden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-12-24 12:09:17



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