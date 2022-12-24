Üvey kız kardeşini taciz edip, erkek kardeşine cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, 15 yaşındaki üvey kız kardeşini taciz edip, 14 yaşındaki üvey erkek kardeşine cinsel istismarda bulunan Emin Ö. (24), annenin şikayetiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Olay, 14 Aralık´ta, Bismil ilçesinin kırsal mahallesinde meydana geldi. 15 yaşındaki kız çocuğu ve 14 yaşındaki erkek çocuğu, üvey ağabeyleri Emin Ö.'nün cinsel istismar ve tacizine uğradıklarını annelerine söyledi. Bunun üzerine anne, çocuklarıyla birlikte jandarmaya giderek şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, Emin Ö.´yü düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Annenin şikayeti sonrası çocuklar da ifadeleri alınmak üzere Çocuk İzleme Merkezi´ne (ÇİM) sevk edildi. Burada psikolog ve pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar, anneye teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Ö., suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben yapmadım, kabul etmiyorum" dedi.

Emin Ö., 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-12-24 13:05:48



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