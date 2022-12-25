'Alo Randevu' dolandırıcılık şebekesine 'Saklambaç' operasyonu: 11 gözaltı

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DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR merkezli 2 ilde sahte arkadaşlık sitesi ile çağrı merkezi kurup dolandırıcılık yapan şebekeye operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte arkadaşlık sitesi ile çağrı merkezi kurup, 'kadın arkadaş' ya da 'evlenme' vaadinde bulunarak para talep eden 'Alo Randevu' şebekesine yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, mağdurlara 'arkadaşlık paketi', 'akşam yemeği paketi', 'hafta sonu arkadaşı', 'tatil arkadaşı', 'evlilik paketi' gibi çeşitli vaatlerde bulunup, dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. 2 aylık teknik ve fiziki takip sonrası Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslere 'Saklambaç' adlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 hard disk ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2022-12-25 09:42:01



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