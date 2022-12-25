Restorasyon sonrası evlendirme merkezi olan burçlarda nikahları kıyıldı



Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY/DİYARBAKIR(DHA)DİYARBAKIR´da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi´nde yer alan surlarda restorasyonu tamamlanan Yedikardeş ve Nur burçları evlendirme merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Nurallah Mutlu ile nikahı kıyılan Tülay Mutlu, "İnşallah kadim bir evlilik, kadim bir yaşantı olur evliliğimiz" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi´nde yer alan Diyarbakır Surları´ndan Büyükşehir Belediyesi tarafından `Diriliş´ sloganıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte, surlara eski ihtişamını kavuşturmak için yapılan çalışmalarda, restorasyonu biten yapılar da farklı konseptlerle Diyarbakırlıların hizmetine sunuluyor. İlçede restorasyon çalışması biten Yedikardeş ve Nur burçları da Sur Belediyesi de tarafından yapılan düzenlemenin ardından evlendirme merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

`FOTOĞRAF ÇEKİMİ ANLAMINDA STÜDYO OLARAK BİR KAZANIM OLACAK´

Yedikardeş Burcu´nda ilk olarak Nurullah ve Tülay Mutlu çiftinin nikahı kıyıldı. Nikahı kıyan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, "Diriliş mottosuyla başlatılan Diyarbakır Surları´ndaki restorasyon çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Burçların bir kısmının restorasyonu tamamlandı. Bunlardan ikisi; Yedikardeş ve Nur burçları. Restorasyonu tamamlanan bu burçları Sur Belediyesi olarak evlendirme merkezine dönüştürdük. Bugün ilk nikahımızla merkezin açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Nikah kıymak isteyen Diyarbakırlıları bu tarihi mekanda nikahlarını kıymak için bekliyoruz. Gerek görselliği gerekse de fotoğraf çekimi anlamında stüdyo olarak bir kazanım olacak. Çiftlerimiz binlerce yıllık bir mekanda nikahlarını kıymış olacaklar. Çiftlerimiz sadece ilçemizden değil, ilimizin her yerinden belediyemize başvurduktan sonra gerekli evrakların hazırlanmasının ardından burada nikahlarını kıyabilirler" dedi.

Nikahı kıyılan Nurullah Mutlu da burçta nikahının kıyılmış olmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Böyle mutlu bir günde tarihin buna şahitlik etmesi, surların dibinde bu nikahın kıyılmış olması, Sayın Kaymakamın buna öncülük etmesi bizim açımızdan çok sevindirici, çok mutluyuz. Surlar bizim için daha da anlamlı bir hal aldı" diye konuştu. Tülay Mutlu ise burçlarda ilk nikahın kıyılmasının kendisini özel hissettirdiğini ifade ederek, "Bundan sonra da hep böyle özel ve güzel günlerimizin olmasını diliyorum. Bunun bize şans getireceğine inanıyoruz. İnşallah kadim bir evlilik, kadim bir yaşantı olur evliliğimiz." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY

2022-12-25 15:16:59



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