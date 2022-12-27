Diyarbakır´da 5 bin litre etil alkol ele geçirildi



Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da polisin yeni yıl öncesi düzenlediği operasyonda bir depoda 5 bin litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1´i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan yılbaşı öncesi kentte piyasaya kaçak ve sahte alkollü içki sürülmesinin engellenmesi, `merdiven altı´ diye tabir edilen yerlerde sahte alkol imalatının deşifre edilmesi ve halk sağlığına yönelik oluşturduğu zararların önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında Bağlar ilçesinde kaçak içki üretimi yaptığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde, deposunda ve şüphelilerin aracında yapılan aramalarda, birer litrelik şişeler halinde 5 bin litre etil alkol, bin 500 sahte alkol üretiminde kullanılan likit kit, 75 şişe kaçak içki, 55 litre bidon içerisinde sahte alkol, sahte alkol üretiminde kullanılan çok sayıda etiket, süzgeçli huni, ölçü kabı ve galon şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2022-12-27 12:28:23



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