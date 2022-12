Yaralı bulunan puhu kuşu tedaviye alındı

Selim KAYAYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da yaralı ve bitkin bulunan puhu kuşu, Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi´nde tedaviye alındı.

Çermik ilçesi kırsalında köylüler tarafından bulunan yaralı ve bitkin haldeki puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Yaralı puhu kuşu, daha sonra Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi´ne teslim edildi. Puhunun burada yapılan ilk muayenesinde, sağ kanadının yumuşak dokusunda dışa bağlı zedelenme olduğu tespit edildi. Merkezin sorumlusu veteriner hekim Ayşe Ekinci Yıldız, "Yaptığımız ilk muayenede herhangi bir kırığının olmadığını, sağlığının yerinde olduğunu sadece çevresel etkilere bağlı bir halsizliğinin olduğunu gözlemledik. Daha sonra sağ kanadında yumuşak doku zedelenmesi tespit ettik. Şu an merkezimizde beslenme ve bakımı yapılıyor. Sağlığına kavuştuktan sonra onu tekrardan doğal ortamına bırakacağız" diye konuştu.

`6 AYDA, 107 YABAN HAYVANI GETİRİLDİ´

Merkezlerine son 6 ay içerisinde 107 yaban hayvanın getirildiğini söyleyen Yıldız, bunlardan 7´sinin sağlığına kavuşarak doğaya salındığını ifade etti. Yıldız, "Genelde şahin ağırlıklı olarak, puhu, daha çok leylekler veya yavruları, sincap yavruları çok geldi merkezimize. Bir tane küçük çakal yavrusu vardı. Her iki ayağında da farklı yerlerden kırık vardı. Yaptığımız operasyonlar sonrasında sağlığına kavuştu ve onu da doğal ortamına bıraktık. Şu an merkezimizde bir kartal var. İlk defa ekin kargası merkezimize geldi. Bunların dışında Fırat kaplumbağası geldi, endemik bir tür. Maalesef insanlar tarafından kabuğunun kırılması nedeniyle merkezimize geldi. Nesli tükenme aşamasında olan alacasansar geldi, onu da tedavisinin ardından doğaya bıraktık" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Yakup ALTAY

2022-12-28 11:28:07



