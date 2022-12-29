Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 349 oldu

Selim KAYAGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Hakkari ve Erzurum´dan gelen 2 aile ile birlikte 349´a yükseldi.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1214 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Eylemdeki aile sayısı, 2014´te 18 yaşındayken hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan oğlu İslam için Hakkari´den gelen Ayten Yalçın ve 2003´te 25 yaşındayken İstanbul´da inşaatta çalışırken kaçırılan Dağıstan için Erzurum´un Hınıs ilçesinden gelen ağabeyi Nail Türel ile 349´a yükseldi.
Evlat nöbeti tutan anne ve babalar tarafından karşılanan Nail Türel, kardeşini almadan eylemine son vermeyeceğini belirterek, "Kardeşimi geri almak istiyorum. Gelsin, teslim olsun. Bırakın, kardeşim gelsin; yazıktır, günahtır. O gelene kadar gitmiyorum" dedi.
Ayten Yalçın da oğluna güvenlik güçlerine teslim olması yönünde çağrı yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK
2022-12-29 15:31:05
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