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Fatih Erbakan: 6'lı masa ciddi problemler yaşamaya gebe

DHA

Fatih Erbakan: 6'lı masa ciddi problemler yaşamaya gebe


Gıyasettin TETİKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı adayı konusunda 6´lı masanın anlaşamadığını belirterek, "Akşener ve İYİ Parti kanadı bir başka aday isterken, Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor. Bu noktada ciddi problemeler yaşanabileceği gözüküyor. Biz sürekli söylüyoruz, masanın ayaklarından çatırtılar geliyor. Bu masa ciddi problemler yaşamaya gebedir" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin `Anadolu Buluşmaları´ programı kapsamında Diyarbakır´a geldi. Yenişehir ilçesindeki bir otelde parti temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, konuşmasında "Milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücret açıklandı. Toplumun çok önemli bir bölümünü yakından ilgilendiren bu ücret, yüzde 55´lik bir zamla 8 bin 506 TL net asgari ücret açıklandı. Halkımızı ve sendikaları hayal kırıklığına uğrattı. Neden? Çünkü aralık ayı 4 kişilik ailenin açlık sınırının hesapları ortaya çıktı. Açıklamadan hemen sonra açlık sınırı 9 bin 59 TL olduğu açıklandı. Asgari ücret ocakta asgari ücretlinin eline geçecek. Ocak´ta 9 bin 59 TL enflasyon nedeniyle daha da artıp 10 bin TL´ye yaklaşacak.  Maalesef asgari ücret yine açlık sınırı olmaya devam edecek" dedi.
`İMAMOĞLU, 3,5 YILDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE YÜZDE 155 ZAM YAPTI´
İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nin toplu taşımaya yönelik yüzde 29 gibi astronomik rakamlarla zam yaptığını söyleyen Erbakan, şöyle konuştu:
"Masa başındakilerin ve kasa başındakilerin de temel meselelerde uygulamalarına baktığımızda herhangi bir farkları olmadığını görüyoruz. Nereden biliyoruz? İktidar kasım ayında yüzde 10 faizle 1,5 milyar dolar borç aldı. 1 Aralık´ta ise yüzde 9 faizle 2 milyar dolar borç aldı. 5 senede bu faizlerden dolayı faiz ödeyeceğiz. Almanya doları yüzde 2, Japonya ise yüzde 0,2 ile borçlanıyor. Biz ise yüzde 10 ile borçlanıyoruz ama dünya rekoru İstanbul Büyükşehir Belediyesi´ne ait. Yüzde 10,75 faizle dolar borçlanıyor. Dolayısıyla borç ve faiz bakımından birbirinizden farkınız yok. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu `ben iktidara gelsem 500 milyar dolar borç getireceğim. İngiltere ve Amerika´daki finans çevreleriyle konuştum 500 milyar dolar borç getireceğim´ diyor. Nasıl gelecek? Faizle gelecek, krediyle gelecek. Biz zaten borçlara batmışız. Bir diğer masa ittifakının parti başkanı ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin yıllık ortalama faiz ödemesi 37,5 milyar dolar. Şu anda 17,18, 20 milyar dolar faiz ödüyoruz. Demek ki, iş başına geldiğinizde ne yaptığınız ortadadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşımalara yüzde 29 gibi astronomik gibi zamlar yaptı. İmamoğlu, belediye başkanı olduğundan bu yana 3,5 yılda toplu taşıma ücretlerine yüzde 155 zam yaptı. Belediye Başkanı olmadan önce `toplu taşıma ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz, mutlaka ulaşımı İstanbul´da ucuzlatacağız´ diyordu.  Ne oldu? Yüzde 155 zam yaptı. Sayın Akşener `Nakitsiz toplum projesini´ hayata geçireceğim, diyor. Bu proje dış güçlerin bir projesidir. Maksat şu; dünya üzerinde hiç kimsenin elinde nakit para, değerli bir varlık kalmasın. Bütün sistem bizim kontroldeki dijital sistemde olsun. Biz istediğimiz an, istediğimiz şahsın, istediğimiz şirketin, istediğimiz ülkenin ekmek, su almasını bile engelleyecek noktaya gelelim."
`6´LI MASA CİDDİ PROBLEMLER YAŞAMAYA GEBEDİR´
6´lı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sıkıntıların yaşandığını ifade eden Erbakan, 
"Bir defa cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinde kendi aralarında problemleri var. Akşener ve İYİ Parti kanadı bir başka aday isterken, Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor. Bu noktada ciddi problemler yaşanabileceği gözüküyor. Biz sürekli söylüyoruz, masanın ayaklarından çatırtılar geliyor. Bu masa ciddi problemler yaşamaya gebedir. İktidarın Suriye ile görüşmelerini olumlu karşılıyoruz. Bunu uzun zamandan beridir ifade ediyoruz. Suriye´deki mevcut yönetimle kavga ederek, küs durarak sorunları çözebilmek mümkün değil. Keşke en başından böyle bir tavır takınılsaydı. Zararın neresinden dönülse kardır. Aklın yolu birdir. Bunun için de tabii ki görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu bakımdan Suriye ile görüşmeleri olumlu karşılıyorum."
Fatih Erbakan ve beraberindekilerle daha sonra esnafı ziyaret etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY
2022-12-30 15:59:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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