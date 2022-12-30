Diyarbakır´da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da polisin terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlediği operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ´a yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-12-30 16:28:12



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