Evlat nöbetindeki baba, yeni yıla çadırda giriyor



Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde 3 yıldır nöbet tutan aileler, yeni yıla buruk giriyor. 2019´da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için HDP İl Başkanlığı önündeki eyleminin sürdüren Celil Bektaş, gece de nöbet tutuyor. Geceleri il binasının önüne kurduğu küçük çadırda nöbet tutup, burada uyuyan Bektaş, "Oğlum burada olsaydı yılbaşında biz de eğlenirdik ama ne yazık ki HDP bize bunu çok gördü. Yeni yılda herkesin bir beklentisi var. Benim beklentim de oğlumdur" dedi.

Diyarbakır'da Hacire Akar, 21 Ağustos 2019'da kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, 1 gün sonra partinin il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kaçırılan ailelere de çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. 1216 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Eylemdeki aile sayısı, yeni ailelerin katılımıyla 349´a yükseldi.

Kentte 2019´da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyişini sürdüren Celil Bektaş, 2023 yılına buradaki çadırda giriyor. Oğlu için gecegündüz eylemini sürdüren Bektaş, soğuk havaya rağmen nöbet tutuyor.

`OĞLUM BURADA OLSAYDI BİZ DE EĞLENİRDİK´

Herkesin eğlendiğini ancak kendisinin HDP kapısında olduğunu ifade eden Celil Bektaş, "Oğlum burada olsaydı biz de eğlenirdik ama ne yazık ki HDP bize bunu çok gördü. Perişan oldum, bunun sebebi de HDP´dir. Sabaha karşı burası çok soğuk oluyor. Diğer partilere sesleniyorum, biraz vicdanları varsa gelip bana çare bulsunlar. Demek ki onlar da vicdan yok. Bugün 90 gün oldu ben gece nöbetinde kapıdayım. Geceden sabaha kadar kalıyorum. Herkes evinde sıcak yatağında ben de isterdim bunu oğlumla beraber. Evlat acısı bir şeye benzemez. Ben oğlumu çok özlemişim. 3 sene 30 sene oldu bana. Benim oğlum gelmeden ben buradan kalkmayacağım. Yeni yılda herkesin bir beklentisi var benim beklentim de oğlumdur. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben burada ciğerimi bekliyorum. Sorumlusu da bunun HDP´dir. Benim oğlum bu binadan gitti. 3 yıldır oğlumu yılbaşı olmadan geçiriyorum. Ben de kutlamak isterim biz de insanız. Ama ne yazık ki yapamıyorum ben. İçimden gelmiyor çünkü ne düğün ne bayram ne de bir eğlencemiz var. 3 yıldan beridir ben buradayım. Beni duyuyorsa eğer oğlum ben buradayım. Sen gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim. Ucun da ölüm de olsa ben buradayım oğlum gittiği gün ben öldüm zaten" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA

2022-12-31 10:43:40



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