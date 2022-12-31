Evlat nöbetindeki baba, yeni yıla çadırda giriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki baba, yeni yıla çadırda giriyor

DHA

Evlat nöbetindeki baba, yeni yıla çadırda giriyor


Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde 3 yıldır nöbet tutan aileler, yeni yıla buruk giriyor. 2019´da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için HDP İl Başkanlığı önündeki eyleminin sürdüren Celil Bektaş, gece de nöbet tutuyor. Geceleri il binasının önüne kurduğu küçük çadırda nöbet tutup, burada uyuyan Bektaş, "Oğlum burada olsaydı yılbaşında biz de eğlenirdik ama ne yazık ki HDP bize bunu çok gördü. Yeni yılda herkesin bir beklentisi var. Benim beklentim de oğlumdur" dedi.
Diyarbakır'da Hacire Akar, 21 Ağustos 2019'da kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, 1 gün sonra partinin il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kaçırılan ailelere de çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. 1216 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Eylemdeki aile sayısı, yeni ailelerin katılımıyla 349´a yükseldi.
Kentte 2019´da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyişini sürdüren Celil Bektaş, 2023 yılına buradaki çadırda giriyor. Oğlu için gecegündüz eylemini sürdüren Bektaş, soğuk havaya rağmen nöbet tutuyor.
`OĞLUM BURADA OLSAYDI BİZ DE EĞLENİRDİK´
Herkesin eğlendiğini ancak kendisinin HDP kapısında olduğunu ifade eden Celil Bektaş, "Oğlum burada olsaydı biz de eğlenirdik ama ne yazık ki HDP bize bunu çok gördü. Perişan oldum, bunun sebebi de HDP´dir. Sabaha karşı burası çok soğuk oluyor. Diğer partilere sesleniyorum, biraz vicdanları varsa gelip bana çare bulsunlar. Demek ki onlar da vicdan yok. Bugün 90 gün oldu ben gece nöbetinde kapıdayım. Geceden sabaha kadar kalıyorum. Herkes evinde sıcak yatağında ben de isterdim bunu oğlumla beraber. Evlat acısı bir şeye benzemez. Ben oğlumu çok özlemişim. 3 sene 30 sene oldu bana. Benim oğlum gelmeden ben buradan kalkmayacağım. Yeni yılda herkesin bir beklentisi var benim beklentim de oğlumdur. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben burada ciğerimi bekliyorum. Sorumlusu da bunun HDP´dir. Benim oğlum bu binadan gitti. 3 yıldır oğlumu yılbaşı olmadan geçiriyorum. Ben de kutlamak isterim biz de insanız. Ama ne yazık ki yapamıyorum ben. İçimden gelmiyor çünkü ne düğün ne bayram ne de bir eğlencemiz var. 3 yıldan beridir ben buradayım. Beni duyuyorsa eğer oğlum ben buradayım. Sen gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim. Ucun da ölüm de olsa ben buradayım oğlum gittiği gün ben öldüm zaten" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA
2022-12-31 10:43:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mekke'nin Fethi programına katıldı
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR - BAKAN YARDIMCISI ERSOY 2023 YILINDA TEK BİR TERÖRİST KALMAYACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - BAKAN YARDIMCISI ERSOY 2023 ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Diyarbakır ...
Bakan Yardımcısı Ersoy: 2023 yılında tek bir terörist kalmayacak
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Ersoy: 2023 yılında tek bir terörist ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR?DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR?DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI
(Görüntülü) FATİH ERBAKAN 6&#039;LI MASA CİDDİ PROBLEMLER YAŞAMAYA GEBE
YEREL HABERLER (Görüntülü) FATİH ERBAKAN 6'LI MASA CİDDİ ...
Diyarbakır´da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Diyarbakır'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli ...
Fatih Erbakan: 6'lı masa ciddi problemler yaşamaya gebe
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: 6'lı masa ciddi problemler yaşamaya ...
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ziyareti
Kayapınar Kaymakamı Karaman'dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Kayapınar Kaymakamı Karaman'dan yeni yıl mesajı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ...
(Görüntülü) KAÇAK AVCILAR ÜNİVERSİTE GÖLETİNİN SINIRINI GEÇEN KUŞLARI AVLADI; O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAÇAK AVCILAR ÜNİVERSİTE GÖLETİNİN ...
Kaçak avcılar üniversite göletinin sınırını geçen kuşları avladı; o anlar görüntülendi
YEREL HABERLER Kaçak avcılar üniversite göletinin sınırını geçen ...
Diyarbakır anneleri yeni yılda evlatlarına kavuşmak istiyor
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri yeni yılda evlatlarına kavuşmak ...
Diyarbakır'da öğrenciler için "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da öğrenciler için "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" ...
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni yıl mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni yıl ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 349 OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE ...
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha ...
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 349 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 349 oldu
Diyarbakır'da 48 bin 364 genç ve çocuğa eğitim ve spor desteği sunuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 48 bin 364 genç ve çocuğa eğitim ve ...
Diyarbakır Valisi Su, temel atma töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Su, temel atma töreninde konuştu:
Seyir halindeyken TikTok'ta canlı yayın açan şoförün işten çıkarılması haklı fesih sayıldı
YEREL HABERLER Seyir halindeyken TikTok'ta canlı yayın açan şoförün ...
Diyarbakır'da bir grup hayırsever Sur'daki çocuklara yönelik eğlence düzenledi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir grup hayırsever Sur'daki çocuklara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.