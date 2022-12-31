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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Akar, Diyarbakır'da Mehmetçik ile buluştu

DHA

Bakan Akar, Diyarbakır'da Mehmetçik ile buluştu


Bakan Akar, Diyarbakır'da Mehmetçik ile buluştuMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret ederek, terörle mücadelenin 2023 yılında da azim, kararlılık ve yüksek motivasyonla devam edeceğini söyledi.Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 2022'nin son gününde Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Mehmetçikle bir araya geldi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve askeri yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, faaliyetlere ilişkin Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar´dan brifing aldıktan sonra personelle bir araya gelip, terörle mücadeledeki büyük katkıları ve başarıları nedeniyle tebrik etti. Akar, "Terörle mücadelede çok önemli roller oynuyorsunuz. Kahramanlıklarınızı, fedakarlıklarınızı yakından takip ediyor, bununla gurur duyuyoruz. Başarılarınız mutlaka tarihteki yerini alacaktır. 2023 yılında da terörle mücadelemiz çok yoğun geçecek. Ona göre çalışacak ülkemizi ve asil milletimizi 40 yıldır başına musallat olan terör belasından kurtarmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bir tarafta 2022 yılında sağlanan başarıların gururunu yaşayacak, diğer taraftan 2023 yılı için azim, kararlılıkla ve yüksek motivasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ona zihnen ve bedenen hazırlıklı olun" talimatını verdi.'ESAT KABAKLI' SÜRPRİZİSavunma ve güvenlik konularında da değerlendirmelerde bulunan Akar, personelin yeni yılını kutladı, görevlerinde başarı dileklerini iletti. Akar ve komutanların denetlemelerde bulunduğu birlikte, Mehmetçiğe bir de sürpriz yapıldı. Akar'ın davetlisi olarak ziyarete eşlik eden sanatçı Esat Kabaklı da Mehmetçik ile bir araya geldi. Üs komutanlığında mini konser veren Kabaklı, türkülerini 'dünyanın en güzel ordusu' olarak nitelendirdiği Mehmetçik ile söyledi. (DHA)Görüntü dökümü: KarşılamaAskeri selamlamaAkar'ın konuşmasıEsat Kabaklı konseriGenel ve detayHaber:DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır ANKARA, (DHA)
2022-12-31 15:24:54

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