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Diyarbakır'da 1 yılda çeşitli suçlardan 3 bin 311 tutuklama

DHA

Diyarbakır'da 1 yılda çeşitli suçlardan 3 bin 311 tutuklama


Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan 43 bin 946 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 bin 331´i tutuklandı. 1367´si adli kontrol şartıyla olmak üzere, diğer şüpheliler de serbest bırakıldı. 
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince, 2022 yılı içerisinde kent genelinde gerçekleştirilen operasyonların detayları paylaşıldı. Operasyonlarda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 43 bin 946 şüpheliden 3 bin 311´i tutuklandı, 1367´si adli kontrol olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı. 
931 KAÇAKÇILIK OPERASYONU YAPILDI
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yıl içerisinde gerçekleştirdiği 931 operasyonda,  1363 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda toplamda 122 bin 40 Litre akaryakıt, 436 bin 105 paket sigara, 515 bin sigara filtresi, 1 milyon 35 bin 100 yaprak sigara kağıdı, 3 bin 384 elektronik sigara likidi, 3 bin 263 kilo kıyılmış tütün, 727 kilo nargile tütünü, 34 bin 503 puro, 17 milyon 398 bin 135 dal makaron, 4 bin 800 makaron bandrolü, 6 bin 135 şişe bandrolsüz kaçak alkollü içki, 79 litre alkollü içki, 3 bin 75 cep telefonu, 3 bin 200 cep telefonu bataryası, 40 bin 64 cep telefonu aksesuarları, 875 güneş gözlüğü, 1 bin 243 kol saati, 834 tarihi eser, 22 bin 721 tıbbi malzeme, 164 sahte belge, 37 sahte para, 35 tam altın, 22 kredi kartı, 253 çek-senet, 22 kredi kartı, 927 otomobil parçası, 2 bin 600 otomobil parçası ambalajı, 10 bin 400 otomobil etiketi, 11 bin otomobil bandrolü,1410 kimyasal ürün, 51 madeni para numuneleri, 12.500 dolar ebadında kağıt, 15 mühür kalıbı, 15 av tüfeği, 336 av Fişeği, 15 uzun namlulu tüfek, 1 bin 87 uzun namlulu fişek, 201 Tabanca, 6 bin 422 tabanca fişeği, 425 Şarjör, 285 parça ruhsatsız tabanca imalatı ile 1 bin 702 parça sahte altın, para ve sahte içki imalatında kullanılan  malzemeler ele geçirildi. 
ÇEŞİTLİ TÜRLERDE UYUŞTURU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, yıl içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 7 bin 25 şüpheli yakalanırken, toplamda 3 ton 787 kilo 744 gram kenevir türevleri, 1 ton 942 kilo 233,22 gram scanc, 178 kilo 994,22 gram eroin, 2 kilo 89 gram afyon sakızı, 33 kilo 932,42 gram metamfetamin, 4 kilo 226,26 gram kokain, 14 bin 603 kök kenevir bitkisi, 20 bin 504 adet sentetik ecza, 7 bin 319 adet ecstasy, 235 adet payp-düzenek, 77 adet hassas terazi, 28 adet av tüfeği, 8 adet kalaşnikof silah, 107 adet tabanca, 8 adet kurusıkı tabanca, bin 938 adet çeşitli çaplarda fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 995 bin 404 TL ile 16 bin 860 döviz ele geçirildi.
ASAYİŞ SUÇLARINA 35 BİN GÖZALTI
Yıl içerisinde kentte yaşanan asayiş olaylarında ise, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan 35 bin 361 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden bin 85´i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 bin 150´si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Yapılan operasyonlarda da, 1672 tabanca, 327 av tüfeği, 334 kurusıkı, 293 kesici-delici alet, 19 bin 940 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 103´ ünün, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü oldukları tespit edildi. 
DOLANDIRICILARA YÖNELİK 3 BİN SORUŞTURMA
Kentte dolandırıcılara yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 3 bin soruşturma kapsamında 17 operasyon düzenlendi. 8 bin 300 sosyal medya hesabı araştırması,7 bin 250 dijital materyal incelemesi, 80 etkinlik ve 90 bin 700 kişiye bilgilendirme çalışması yapıldı. Operasyonlarda ofsayt, kontra atak, yasadışı bahis operasyonları, veri avı 1-2-3, bilişim sistemlerine girme operasyonları ve kabzımal, bungalov nitelikli dolandırıcılık operasyonları başta olmak üzere toplam 17 operasyonel çalışma ile 197 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 85´i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2022-12-31 20:00:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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