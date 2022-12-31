Diyarbakır Valisi Su, jandarma ve polisi ziyaret edip, çorba ikram etti



Gıyasettin TETİK- Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Valisi Ali İhsan Su, yeni yıla güvenlik noktalarında girecek olan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek çorba ikramında bulundu.

Vali Ali İhsan Su, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile birlikte, yeni yıla güvenlik noktalarında girecek olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. DiyarbakırŞanlıurfa karayolundaki jandarma ve polis noktasına gelen Vali Su, ekiplerle beraber denetim yaparak, durdurulan sürücü ve yolculara çikolata ikram etti. Araç sürücülerinin yeni yılını kutlayan Vali Su, çocuklara da oyuncak hediye etti. Daha sonra Vali Su ve beraberindekiler, polis ve jandarma ekiplerine çorba ikramında bulundu.

`2023 YILINDA DA VATANDAŞLARIMIZ İÇİN GÜZEL HİZMETİ YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ´

Jandarma kontrol noktasında konuşan Vali Su, yeni yılda da hizmetlerin sürdürüleceğini ifade ederek, "2022 yılını geride bırakmaya yaklaştığımız son saatlerinde tabi öncelikle 2023 yılının vatandaşlarımıza tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını cenabı haktan niyaz ediyorum. İlimiz açısından güzel bir 2022 yılını geçirdik. Birçok hizmetleri yerine getirdik, vatandaşlarımızın hizmetlerine sunduk. İnşallah 2023 yılında da yine tüm vatandaşlarımızla beraber onların desteğiyle hep birlikte gayret ederek 2023 yılında da vatandaşlarımız için güzel hizmet yapmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle bir kez daha 2023 yılının tüm vatandaşlarımıza, tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını güzellikler getirmesini cenabı haktan niyaz ediyorum" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN BÜTÜN TEDBİRLERİ ALDIK'

Jandarma kontrol noktasının ardından emniyet kontrol noktasında da konuşan Vali Su, şöyle dedi:

"Güvenlik güçlerimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, geceyi geçirmeleri için bütün tedbirleri aldı. Diğer kurumlarımızda da tüm tedbirleri aldık. İnşallah vatandaşlarımız huzur içerisinde tüm geceyi geçirecekler. Şu anda herhangi bir olumsuzluk yok. İlimizde tüm güvenlik görevlilerimiz görevlerinin başındadır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİKSerhat ÖZDEMİR

2022-12-31 23:12:13



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