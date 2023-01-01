Diyarbakır'da yeni yılın ilk bebekleri 'Zeynep Lina' ve 'Nisa'



Gıyasettin TETİKSerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 2023 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen kız bebeklerine Petek ailesi Zeynep Lina, Şimşek ailesi de Nisa ismini verdi. Vali Yardımcısı Selim Çomaklı yeni yılın ilk anneleri ve bebeklerini ziyaret ederek altın hediye etti.

Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde, yeni yılın ilk bebekleri, Petek ve Şimşek ailelerinin oldu. Yeni yıla anne olarak giren Yasemin Petek ve Fatma Şimşek, bebeklerini kucaklarına aldı. Yasemin Petek kızına Zeynep Lina, aynı dakikalarda anne olan Fatma Şimşek de Nisa ismini verdi. Vali Yardımcısı Selim Çomaklı, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Süleyman Öden, yeni yılın ilk bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek, bebeklerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Vali Yardımcısı Çomaklı ve beraberindekiler, daha sonra yeni doğan bebeklere çeyrek altın hediye etti.

`RABBİM İSTEYEN HERKESE BEBEK NASİP ETSİN´

İlk defa bebek sahibi olan Fatma Şimşek, kızının sağlıklı şekilde doğmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Şimşek, "Rabbim isteyen herkese versin. Yeni yıl sağlık ve huzur getirmesini bebek isteyen herkese nasip etsin, o mutluluğu onlara yaşatır. Bebeğimizin cinsiyeti kız ismi ise Nisa" dedi.

Vali Yardımcı Çomaklı ise doğum yapan hastalar ile bir arada olup onları ziyaret ettiklerini belirterek, "Yeni yılın ilk saatlerinde Diyarbakır´da dünyaya gelen bebeklerimizi ve annelerini ziyaret ettik. Onlara küçük bir hediyemizi takdim ederek vatana hayırlı evlat olmalarını diledik. Yeni yıl ülkemize, ilimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİKSerhat ÖZDEMİR

2023-01-01 02:52:02



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