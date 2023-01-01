Otomobilin camını kırıp, tablet ve elektronik eşya çaldılar



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da 2 şüphelinin camını kırarak kapısını açtıkları otomobilden tablet, elektronik eşya, evrak ve çantaları çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi´nde meydana geldi. Bir kamu kurumunda çalışan Ö.T., dün akşam iş çıkışı, içinde çok sayıda elektronik eşya, tablet, evrak ve çantaların olduğu otomobilini evinin önüne park etti. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Ö.T., otomobilinin arka camının kırık olduğunu ve içindeki malzemelerin olmadığını fark etti. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde parmak izi çalışması yaparak, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 şüpheli bir süre otomobilin çevresinde gezindikten sonra biri, otomobilin camını kırarak içinde tablet, elektronik eşya, evrak ve çantaları alarak uzaklaşıyor. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-01-01 12:40:38



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