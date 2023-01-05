Diyarbakır'da trafodaki patlamalar kamerada

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesindeki trafoda, gece yangın başlarken, peş peşe patlamalar meydana geldi. Bu anlar, kameraya anbean yansıdı.
Silvan'a bağlı kırsal Tokluca Mahallesi´ndeki trafo, gece henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı ardından peş peşe patlamalar oldu. Geceyi aydınlatan patlamalar, mahallelide paniğe neden oldu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlamalar sonrası mahallede enerji kesintisi yaşandı. İhbarla bölgeye gelen enerji şirketi ekipleri, trafoda onarım çalışması yaptı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-01-05 09:23:40
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