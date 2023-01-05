İş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama: 1 yaralı

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Selim KAYAGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bağlar ilçesinde bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Bağlar ilçesi Emek Caddesi´nde, 2 katlı GSM bayisi binasının üst katında meydana geldi. Bayide çalışanların dinlenme yeri olarak kullandıkları alanda, gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Patlamada içerideki Ahmet Arif A. yaralanırken, ikinci katın penceresi de kaldırıma düştü. Patlamanın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzünden ve kollarından yaralanan Ahmet Arif A., ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de içeride inceleme yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-01-05 14:44:51



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