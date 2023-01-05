Diyarbakır'daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

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DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 30 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2023-01-05 15:51:51



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