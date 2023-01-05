Diyarbakır'da AVM önündeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Yakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRŞanlıurfa karayolu üzerindeki bir alışveriş merkezi önüne bırakılan şüpheli valiz, polis ekiplerince fünye ile patlatıldı. Valizden seccade, kurutulmuş sebze ve kıyafet çıktı.
Olay, akşam saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa karayolu üzerinde bulunan bir AVM'nin önündeki otobüs durağında meydana geldi. Durakta sahipsiz valizin olduğunu fark edenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yolu araç trafiğine kapattı. Bomba imha ekibi de şüpheli valize fünye yerleştirerek kontrollü patlama gerçekleştirdi. Valizden seccade, kurutulmuş sebze ve kıyafet çıktı. Kapatılan yol daha sonra tekrar trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Yakup ALTAY
2023-01-05 23:12:15
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