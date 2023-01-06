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Diyarbakır'da 'Almanak' operasyonu: 22 gözaltı

DHA

Diyarbakır'da 'Almanak' operasyonu: 22 gözaltı


DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da 'hırsızlık', 'gasp' ve 'kapkaç' suçlarına karışan 22 şüpheli, 'Almanak' isimli operasyon ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan 'Huzur Alan Projesi' kapsamında 2022'de 'hırsızlık', 'gasp' ve 'kapkaç' suçlarına karışan 22 şüphelinin adreslerine 'Önce huzur' sloganıyla 'Almanak' isimli operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin 25 yıl, 3'ünün ise 10 yıl üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Başka 1 şüphelinin de cezaevi firari olduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)
2023-01-06 09:18:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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