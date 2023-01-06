Kebapçının bacasından çıkan duman apartmana dolunca yangın paniği yaşandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim KAYAGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Yenişehir ilçesinde kebapçı dükkanının bacasından çıkan duman apartmana dolunca, dairelerde oturan aileler, yangın çıktığını sanıp, itfaiyeyi aradı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesi´ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kebapçının bacasından çıkan duman, bulunduğu apartmanın havalandırma bölümünden bazı dairelere doldu. Aileler, binada yangın çıktığını sanıp, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada bacadan sızan dumanın dairelere dolduğu tespit edildi.

İtfaiye ekipleri, dairede oturanlara pencerelerini bir süre açık bırakmaları konusunda uyarıda bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-01-06 16:44:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.