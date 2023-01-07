Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DİYARBAKIR'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 5 ÖLÜ, 22 YARALI  

DHA

DİYARBAKIR'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 5 ÖLÜ, 22 YARALI  


DİYARBAKIRSilvan karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1'i bebek 5 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Otobüsün sürücüsü, yedek sürücü ve muavin gözaltına alındı.Kaza, saat 03.00 sıralarında DiyarbakırSilvan karayolu Bağdere mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır´dan Iğdır'a gitmekte olan Yeni Diyarbakır firmasına ait 34 FMS 652 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan devrilerek sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede 1'i bebek 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan ve bazılarının otobüste sıkıştığı 22 yolcu ise ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.Kazayla ilgili otobüsün sürücüsü, yedek sürücü ve muavin gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Görüntü Dökümü
-------------------------
-Devrilen otobüsten görüntüler
-Etrafa saçılan eşyalar
-Polis ekiplerinin çalışmalarıHaber: Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2023-01-07 05:30:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR SİLVAN KARA YOLUNDA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN YOLCU OTOBÜSÜNÜN DEVRİLMESİ SONUCU 5 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR SİLVAN KARA YOLUNDA ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR SİLVAN KARA YOLUNDA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN YOLCU OTOBÜSÜNÜN DEVRİLMESİ SONUCU 5 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI.
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR SİLVAN KARA YOLUNDA ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR - BİSMİL&#039;DE, ÇIKTIĞI ELEKTRİK TRAFOSUNDA AKIMA KAPILARAK ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - BİSMİL'DE, ÇIKTIĞI ...
Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
(Görüntülü) KEBAPÇININ BACASINDAN ÇIKAN DUMAN APARTMANA DOLUNCA YANGIN PANİĞİ YAŞANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KEBAPÇININ BACASINDAN ÇIKAN DUMAN ...
Kebapçının bacasından çıkan duman apartmana dolunca yangın paniği yaşandı
YEREL HABERLER Kebapçının bacasından çıkan duman apartmana dolunca ...
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
(Görüntülü) YILLARCA AMELİYATTAN KORKAN HASTA İKNA EDİLDİ, BOYNUNDAN 800 GRAM KİTLE ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YILLARCA AMELİYATTAN KORKAN HASTA İKNA ...
Diyarbakır'da kavşak ve refüjler çiçeklendirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kavşak ve refüjler çiçeklendirildi
Diyarbakır'da DİSİDER tarafından değerlendirme toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da DİSİDER tarafından değerlendirme ...
Yıllarca ameliyattan korkan hasta ikna edildi, boynundan 800 gram kitle çıktı
YEREL HABERLER Yıllarca ameliyattan korkan hasta ikna edildi, ...
(Görüntülü)SALDIRMALARINA RAĞMEN HASTALARINA BAKAN DOKTORDAN ÖZÜR DİLEYİP, TATLI İKRAM ETTİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü)SALDIRMALARINA RAĞMEN HASTALARINA BAKAN ...
Diyarbakırlı kadınların ördüğü el kuklalarına İngiltere'den talep
YEREL HABERLER Diyarbakırlı kadınların ördüğü el kuklalarına ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA &#039;ALMANAK&#039; OPERASYONU: 22 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA 'ALMANAK' ...
Diyarbakır'da 'Almanak' operasyonu: 22 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Almanak' operasyonu: 22 gözaltı
Diyarbakır'da "Almanak" operasyonu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Almanak" operasyonu
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA AVM ÖNÜNDEKİ ŞÜPHELİ VALİZ FÜNYE İLE PATLATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA AVM ÖNÜNDEKİ ŞÜPHELİ ...
Diyarbakır'da AVM önündeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da AVM önündeki şüpheli valiz fünye ile ...
Diyarbakır'da fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da fünye ile patlatılan çantadan kıyafet ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 2 ...
Diyarbakır'daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Diyarbakır'da gaz sıkışmasının yol açtığı patlamada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da gaz sıkışmasının yol açtığı patlamada 1 ...
(Görüntülü) İŞ YERİNDE GAZ SIKIŞMASI NEDENİYLE PATLAMA: 1 YARALI (EK GÖRÜNTÜLER)
YEREL HABERLER (Görüntülü) İŞ YERİNDE GAZ SIKIŞMASI NEDENİYLE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.