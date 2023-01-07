Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 yaralı (2)

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OTOBÜS 7 SAAT SONRA KALDIRILDI

DiyarbakırSilvan kara yolunda, 1´i bebek 5 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin de yaralandığı kaza sonrası yan yatarak yolu kapatan otobüs, 7 saat sonra vinçle kaldırıldı. Ekiplerin ortak çalışması sonucu kara yolu 2 saat sonra tek yönlü, 7 saat sonra da çift yönlü olarak açıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Cenazeleri Silvan ilçesindeki Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Ölenlerin Zahide Ceyhan (41), Dilber Çetinkaya (28), Seher Meygil (46), Veysel Bünul (35) ve Asel Meygil bebek olduğu belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

KAZADA HEM KIZINI HEM DE ANNESİNİ KAYBETTİ

Kazada yaralanan Merve Meygil´in (23), birlikte yolculuk yaptığı bebeği Asel Meygil ile annesi Seher Meygil´i kaybettiği belirtildi.

Kaza sonrası otobüs şoförleri Bezat Yıldız ile Mehmet Siraç Uluç ve muavin Enis Pekşen gözaltına alındı. Silvan ilçesindeki Bağdere Jandarma Karakolu´na götürülen şoförler ile muavinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İlk belirlemelere göre kazanın yağıştan kaynaklandığı tespit edilirken, 4´ü ağır, 22 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği ifade edildi. (DHA)

Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-01-07 10:52:22



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