Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 yaralı (2)

OTOBÜS 7 SAAT SONRA KALDIRILDI
DiyarbakırSilvan kara yolunda, 1´i bebek 5 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin de yaralandığı kaza sonrası yan yatarak yolu kapatan otobüs, 7 saat sonra vinçle kaldırıldı. Ekiplerin ortak çalışması sonucu kara yolu 2 saat sonra tek yönlü, 7 saat sonra da çift yönlü olarak açıldı.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Cenazeleri Silvan ilçesindeki Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Ölenlerin Zahide Ceyhan (41), Dilber Çetinkaya (28), Seher Meygil (46), Veysel Bünul (35) ve Asel Meygil bebek olduğu belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.
KAZADA HEM KIZINI HEM DE ANNESİNİ KAYBETTİ
Kazada yaralanan Merve Meygil´in (23), birlikte yolculuk yaptığı bebeği Asel Meygil ile annesi Seher Meygil´i kaybettiği belirtildi.
Kaza sonrası otobüs şoförleri Bezat Yıldız ile Mehmet Siraç Uluç ve muavin Enis Pekşen gözaltına alındı. Silvan ilçesindeki Bağdere Jandarma Karakolu´na götürülen şoförler ile muavinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İlk belirlemelere göre kazanın yağıştan kaynaklandığı tespit edilirken, 4´ü ağır, 22 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği ifade edildi. (DHA)
Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2023-01-07 10:52:22
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