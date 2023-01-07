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Malabadi Köprüsü´nün görkemini ortaya çıkaracak projede çalışmalar başladı

DHA

Malabadi Köprüsü´nün görkemini ortaya çıkaracak projede çalışmalar başladı


Mesut BUDRAÇYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesindeki Artuklular döneminde 1147 yılında inşa edilen UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi´nde yer alan tarihi Malabadi Köprüsü´nün görkemini ortaya çıkaracak çevre düzenleme çalışmaları başladı. 24 bin metrekarelik alanda kafeterya, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, seyir terası, kademeli oturma ve dinlenme alanlarının yapılacağı projenin, dikkati Malabadi Köprüsü´ne çekecek bir çalışma olduğunu ifade eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, "Proje 24 milyon 600 bin lira bedelle ihale edildi. Bu projemizin 180 gün içerisinde bitirilerek tamamlanması hedefleniyor. Şu an geçici listede olan Malabadi Köprüsü, ileride UNESCO Dünya Kültür Mirası asıl listesine alındığında, gelecek bütün turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sosyal donatı alanına kavuşmuş olacak" dedi.
Silvan ilçesinde, Artuklular döneminde 1147 yılında inşa edilen, Bosna-Hersek'te Dünya Mirası Listesi'ne alınan Mostar Köprüsü ve Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'nün yapımına zemin hazırlayan, kültürel ve teknik birikime önemli katkıları bulunan Malabadi Köprüsü´nün görkemini ortaya çıkarmak için, Büyükşehir Belediyesi´nce çalışma başlatıldı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı´nca hazırlanan proje kapsamında, 20 bin metrekarelik alanda kafeterya, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, seyir terası, kademeli oturma ve dinlenme alanları yapılacak. Altyapı çalışmalarının başladığı projede 14 bin 500 metrekarelik alan farklı türlerde ağaç, çalı ve çiçeklerle yeşil alan olarak değerlendirilecek. 4 bin metrekarenin sert zemin olarak tasarlandığı yürüyüş yolları, farklı taş döşeme tipleriyle inşa edilecek. Ayrıca ziyaretçilerin, köprüyü rahat izlemelerine olanak tanımak için 210 metrekarelik seyir terası yapılacak. Düzenlemenin yapılacağı alanda, ziyaretçilerin dinlenmeleri için 400 metrekarelik kafeterya, çocuklar için de oyun grupları yerleştirilecek. Ekipler, yeşil alanların sağlıklı şekilde büyümesini sağlamak amacıyla, proje kapsamında belirlenen alana 80 metrekarelik su deposu da inşa edecek.
Batman Çayı üzerine kurulan ve Diyarbakır-Tebriz Kervan Yolu güzergahında bulunan 7 metre eninde ve 150 metre uzunluğundaki anıtsal mühendislik ve mimarlık başyapıtlarından Malabadi Köprüsü, 40,86 metrelik sivri kemeri ile de dünyanın en uzun taş kemere sahip köprü özelliğini taşıyor. Dünyadaki en nadide eserler arasında olan ve 9 asırdır ayakta duran tarihi köprünün her iki yanında yolcular tarafından barınak olarak kullanılmış iki oda da bulunuyor.
`TAMAMLANDIĞINDA TÜM BÖLGENİN DİKKATİNİ ÇEKECEK´
Tarihi köprüde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, "Malabadi Köprüsü´nün güzelliklerinin ortaya çıkarılması noktasında, Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi bir gayret içerisindeyiz. Yaptığımız proje ile köprünün etrafının özel alana dönüşmesi, bir mesire alanına ve gezinti alanına dönüşmesi noktasında çalışma içerisindeyiz. Proje 24 milyon 600 bin lira bedelle ihale edildi. Bu projemizin 180 gün içerisinde bitirilerek tamamlanması hedefleniyor. Tamamlandığında tüm bölgenin dikkatini çekecek. Şu an geçici listede olan Malabadi Köprüsü, ileride UNESCO dünya mirası asıl listesine alındığında, gelecek bütün turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sosyal donatı alanına kavuşmuş olacak. Bu köprünün bundan sonra yaşatılması ve korunması adına önemli bir fırsat olacak. İhale kapsamında bu yaz itibarı ile tamamlanıp faaliyete geçmesi hedefliyoruz. Bittiğinde hem Silvan ilçemizin hem Malabadi Köprüsü´nün bütün ihtişamını ortaya çıkaracak. Buraya gelen turistler de memnuniyetle hem bu köprünün güzelliğini, ihtişamını seyredebilecekler. Bu projeyle aynı zamanda alandan istifade edip, Batman Çayı´nın ve köprümüzün görülebileceği özel bir alana kavuşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.
`SURLARDA RESTORASYONLAR YÜZDE 50 ORANINDA TAMAMLANDI´
Kentte tescilli yapıların restorasyon süreçlerinin de devam edildiğini ifade eden Çiftçi, "Diyarbakır´da Cumhuriyet tarihinin en önemli restorasyon ve turizm süreçleri devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır´ın surlarında önemli bir restorasyon süreci başladı. Yüzde 50 oranında tamamlanmış durumda. 37 burcumuz ihale kapsamına alındı. Diğer burçların da restorasyonu konusunda çalışmalar devam ediyor. Beraberinde sur içerisindeki tarihi tescilli yapıların restorasyonu noktasında ciddi bir gayret var. 347 tescilli yapının restorasyon süreçleri önemli bir aşamaya geldi. Yine UNESCO Geçici Miras Listesi´nde yer alan Zerzavan Kalesi´nin turizm sayısının arttırılması noktasında bir gayret var. Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılamam merkezinin ihalesi yapıldı ve geçtiğimiz hafta itibarıyla işlemler başlatıldı. Haziran ayı itibarıyla oranın da tamamlanması hedefleniyor. Beraberinde Malabadi Köprüsü´nün çevre düzenlenmesi çalışmaları ile ilimize UNESCO Dünya Mirası Listesi´nde yer alan bu üç kıymetli eserin bütün görkemiyle bütün ihtişamı ile gün yüzüne çıkarılması ve bütün dünyanın milletleri ile paylaşma noktasında önemli bir aşamaya gelmiş olacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ, Yakup ALTAY
2023-01-07 11:26:01

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